Tekirdağ'da fabrikada patlama

2017-04-12 12:05 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde bir tekstil fabrikasında bu sabah bir kazanda patlama meydana geldi. Dumandan etkilenen 29 işçi hastaneye kaldrıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan özel sektöre ait bir tekstil fabrikasında, bu sabah saatlerinde kazanlardan birinde patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, bundan etkilendiği belirtilen 29 işçi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan diğer bazı fabrikalardaki işçiler ise olası bir olumsuzluğa karşı evlerine gönderildi. Patlama sonrası havaya yayılan gaz nedeniyle Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kırmızı alarm vermesine sebep oldu.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay da Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Abban, "Kazanın bir tanesinde kimyasal reaksiyon nedeniyle aşırı ısınmadan dolayı patlama meydana gelmiş. Koku ve duman nedeniyle fabrika boşaltıldı" dedi. Fabrikada itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile dumanlar kontrol altına alındı.