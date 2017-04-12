Апелляционная жалоба Мехмана Гусейнова не обеспечена

2017-04-12 11:04 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба находящегося в заключении блогера Мехмана Гусейнова на решение суда.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова был объявлен приговор, согласно которому жалоба не была обеспечена.

Отметим, в порядке особого обвинения со стороны начальника Насиминского РУП Мусы Мусаева было возбуждено уголовное дело в отношении М.Гусейнова. Он потребовал привлечь блогера к ответственности и наказать по статье 147.2 («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

Решением Сураханского районного суда суда М.Гусейнов лишен свободы на 2 года. Апелляционная жалоба была подана на решение Сураханского районного суда.