Армяне совершили провокацию на фронте

2017-04-12 09:47 | www.oxu.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта нарушили режим прекращения огня в общей сложности 116 раз.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селах Айгепар, Мосесгерх, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылхаджылы, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района, Алибейли, Агдам, Мунджуглу, Агбулаг и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Сарыджалы, Мерзили, Шыхлар, Баш Гервенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.

