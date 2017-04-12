Взрыв в турецком Диярбакыре является терактом - министр

2017-04-12 11:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Произошедший накануне взрыв в районе Баглар в провинции Диярбакый на юго-востоке Турции является терактом, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщают в среду турецкие СМИ.

Министр отметил, что с помощью подземного хода прорытого под здание автомастерской на территории полицейского участка, террористы установили самодельное взрывное устройство непосредственно под полицейским бронетранспортером.

В связи с инцидентом задержано пять подозреваемых.

Накануне Сойлу сообщил что, взрыв был произведен в момент, когда велся ремонт полицейского бронетранспортера.

В результате взрыва погибли трое и получили ранения 31 человек.

В результате взрыва одно из расположенных рядом зданий обрушилось.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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