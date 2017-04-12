Несмотря на запрет, экс-президент Ирана Ахмадиниджад зарегистрировался в качестве кандидата в президенты

2017-04-12 11:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в стране, которые состоятся 19 мая, сообщает в среду информационное агентство ISNA.

Ахмадиниджат, приехавший утром в здании МВД страны, чтобы сопровождать своего бывшего вице-президента Хамида Багаи во время процесса регистрации, сделал неожиданный ход, зарегистрировав себя в качестве участника предстоящей президентской гонки.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи посоветовал Ахмадиниджаду воздержаться от участия в президентских выборах.

Ахмадиниджад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год.

Процесс регистрации начался 11 апреля и продолжится в течение пяти дней. Все кандидаты должны быть проверены Советом Хранителей страны.

(Автор: Эльмира Таривердиева)