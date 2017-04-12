Ahmadinejad'tan kritik adım: Cumhurbaşkanı adayı olacak

2017-04-12 12:19 | www.trend.az | 1

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın İran'ın dini lideri Khamenei'nin karşı çıkmasına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyduğu bildirildi.

Yerel medya'da yer alan habere göre, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmoud Ahmadinejad 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.



Ahmadinejad'ın bu hareketi, aday olmasını istemeyen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e karşı bir rest olarak görüldü.



19 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların cuma akşamına kadar aday olduklarını belirtmeleri gerekiyor. Bundan sonra adaylar islami ve politik nitelikleri yönünden Meclis tarafından değerlendirdiği bir sürece giriyor.