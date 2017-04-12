МВД: Взрыв в Диярбакыре был терактом

2017-04-12 11:18 | www.apa.az | 3

Стало известно, что врыв, произошедший в поселке Баглар, во вспомогательном здании полицейского управления Диярбакыра в мастерской по ремонту бронированных автомобилей, был терактом.

Как сообщает АПА со ссылкой на Milliyet, об этом сегодня заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, предполагалось, что взрыв произошел во время ремонта спецтехники. Однако в результате расследования стало известно, что было подорвано взрывное устройство, которое разместили под здание, прорыв под него подземный туннель.

Отметим, в результате взрыва погибли 3, пострадали около 10 человек. Задержаны 5 человек.