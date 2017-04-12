Более 85 тысяч абитуриентов подали документы в вузы и ссузы

2017-04-12 11:18 | www.apa.az | 3

В Азербайджане обнародовано число абитуриентов, которые в этом году подали документы в вузы и ссузы.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, в этом году документы для приема в вузы по I-V группам специальностей и в ссузы на базе полного среднего образования подали 85497 абитуриентов.

69969 абитуриентов (63343 – азербайджанский сектор, 6626 – русский сектор) подали документы для приема в вузы по I-IV группам специальностей и в ссузы на базе полного среднего образования. Из них по I группе специальностей подали документы 27490 абитуриентов (24981- азербайджанский сектор, 2509 – русский сектор), по II группе специальностей 19641 абитуриент (17426 - азербайджанский сектор, 2215 – русский сектор), по III группе специальностей – 17916 абитуриентов (16578 - азербайджанский сектор, 1338 – русский сектор), по IV группе специальностей – 4922 абитуриента (4358 - азербайджанский сектор, 564 – русский сектор).

Из подавших в вузы и ссузы документы 85497 абитуриентов на весенних экзаменах будут участвовать 65652 человека.

34153 абитуриента подали документы для приема по V группе специальностей, 36076 – в ссузы.