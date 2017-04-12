Растет интерес к зарплатному проекту NIKOIL | Bank!

2017-04-12 10:10 | www.oxu.az | 3

Простой, но современный, удобный и экономически выгодный зарплатный проект NIKOIL | Bank упростит способ выплаты заработной платы сотрудником средних и крупных компаний. За первый квартал 2017 года к Зарплатному проекту подключились более 200 компаний страны, что говорит о доверии Банку со стороны частного предпринимательского сектора. Это действительно выгодно как компании, так и ее сотрудникам.

Залогом успешной реализации данного проекта является оперативность решений и индивидуальный подход Банка к каждому клиенту, гарантируя ему конфиденциальность и высокий уровень безопасности расчетов.

Перечень ниже указанных преимуществ доказывает это:

- Выгодное ценовое предложение

- Получение пластиковых карт в течение 24-х часов

- Возможность получения зарплатных карт бесплатно (в зависимости от количества сотрудников компании)

- Выдача пластиковых карт сроком до 3-х лет

- Услуга СМС-банкинг

- Дистанционное проведение операций посредством услуги Интернет-банкинга

- Возможность установки банкомата на территорию предприятия, обеспечение его бесперебойной работы и обслуживания.

- Выдача заработной платы без комиссий через банкомат Банка, работающий в круглосуточном режиме на территории компании

- Кредитование сотрудников компании по индивидуальным условиям

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.