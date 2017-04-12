Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на треть - замминистра (версия 2)

2017-04-12 11:50 | www.trend.az | 3

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БАКУ/Trend/ - В первом квартале 2017 года экспорт продукции ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 32,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал замминистра экономики страны Сахиль Бабаев в ходе IV международного форума Caspian Energy 2017, проходящего в среду в Баку.

По его словам, за указанный период экспорт промышленных товаров из Азербайджана вырос на 25 процентов.

"Одной из главных целей экономической политики, проводимой Президентом Азербайджана, является диверсификация экономики, увеличение экспортного потенциала и экспорта продукции ненефтяного сектора", - сказал Бабаев.

Как отметил замминистра, за последний год в рамках механизма поощрения инвестиций в Азербайджане были предоставлены документы инвестиционного поощрения на реализацию 121 проекта общей стоимостью свыше 1,2 миллиарда манатов, добавил он.

По словам замминистра, за первый квартал этого года в министерство экономики поступило свыше 80 обращений от экспортеров и по результатам их рассмотрения предпринимателям было возвращено в виде поощрения свыше 520 тысяч манатов.

Базовая сумма экспортного поощрения в Азербайджане утверждена в размере трех процентов от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Согласно решению Кабмина, при выдаче экспортного поощрения к товарам применяются следующие коэффициенты: мед – 1,5, сухофрукты – 1,5, хурма – 1, гранат – 1, мучные кондитерские изделия – 1,5, консервированные овощи и фрукты – от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре – 2, фруктовые и овощные соки – 2, соусы и пряности – 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки – 1,5, вина и другие алкогольные напитки – 2, Нафталановая мазь – 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи – 2, одежда и другие изделия из хлопка – 2, шелк – 1,5, ковры – 2.

Официальный курс на 12 апреля составляет 1,7029 AZN/USD.

(Автор: Ляман Зейналова)