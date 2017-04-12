В Туркменистане аккредитован посол Италии

2017-04-12 11:52 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты у вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Италии Диего Унгаро, говорится в сообщении туркменского правительства.

"Туркменистан и Италия также демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по актуальным вопросам глобальной повестки дня", - сказано в информации.

Собеседники подчеркнули значительный потенциал для наращивания и диверсификации продуктивных связей по широкому спектру направлений.

Как отмечалось, имеются возможности для активизации двустороннего экономического партнёрства и увеличения объёмов взаимного товарооборота.

Ключевыми векторами наращивания межгосударственного сотрудничества две страны называют топливно-энергетический сектор, торговлю, транспортно-коммуникационный комплекс, сельское хозяйство.

Внешнеторговый оборот с Италией в последние годы составляет ежегодно около 1,5 миллиардов долларов США с существенным преобладанием в нем туркменского экспорта.

Заметно присутствие итальянского бизнеса в нефтегазовом секторе. В ноябре 2014 года компания Eni продлила в Туркменистане свою деятельность в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) на десять лет.

Речь идет о контрактной нефтегазоносной территории в более чем тысячу квадратных километров в Балканском велаяте (области) страны.

Компания также проявила интерес к исследованию морских блоков 19 и 20 в туркменской части Каспия с запасами в более чем 500 миллионов тонн нефти и 630 миллиардов кубометров природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)