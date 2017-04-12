В Туркменистане аккредитован посол Италии
2017-04-12 11:52 | www.trend.az | 3
АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты у вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Италии Диего Унгаро, говорится в сообщении туркменского правительства.
"Туркменистан и Италия также демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по актуальным вопросам глобальной повестки дня", - сказано в информации.
Собеседники подчеркнули значительный потенциал для наращивания и диверсификации продуктивных связей по широкому спектру направлений.
Как отмечалось, имеются возможности для активизации двустороннего экономического партнёрства и увеличения объёмов взаимного товарооборота.
Ключевыми векторами наращивания межгосударственного сотрудничества две страны называют топливно-энергетический сектор, торговлю, транспортно-коммуникационный комплекс, сельское хозяйство.
Внешнеторговый оборот с Италией в последние годы составляет ежегодно около 1,5 миллиардов долларов США с существенным преобладанием в нем туркменского экспорта.
Заметно присутствие итальянского бизнеса в нефтегазовом секторе. В ноябре 2014 года компания Eni продлила в Туркменистане свою деятельность в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) на десять лет.
Речь идет о контрактной нефтегазоносной территории в более чем тысячу квадратных километров в Балканском велаяте (области) страны.
Компания также проявила интерес к исследованию морских блоков 19 и 20 в туркменской части Каспия с запасами в более чем 500 миллионов тонн нефти и 630 миллиардов кубометров природного газа.
(Автор: Гусейн Гасанов)