Назарбаев поручил подготовить переход казахского алфавита на латиницу

2017-04-12 12:04 | www.apa.az | 3

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился до конца 2017 года принять единый стандарт казахского алфавита на латинице.

Как сообщает АПА со ссылкой на korrespondent.net, об этом говорится в статье Назарбаева, опубликованной сегодня в государственной казахоязычной газете Егемен Казахстан.

По мнению Назарбаева, новый алфавит должен быть выработан учеными с учетом пожеланий общественности.

В статье он заявил о необходимости приступить к подготовке с 2018 года специалистов по обучению новому алфавиту и к выпуску учебников на латинице для средних школ с казахским языком обучения.

«Это значит, что мы с этого момента начнем переход во всех сферах на латинский алфавит. То есть к 2025 году мы должны перевести документацию на латиницу, печатать на латинице периодические издания, учебники. Этот срок приближается, и мы, не теряя времени, должны взяться за эту работу», - говорится в статье Назарбаева.

По словам Назарбаева, правительство для реализации этих целей должно составить график подготовительных работ для перехода к использованию латиницы.