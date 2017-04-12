Аллахшукюр Пашазаде обсудит с Гарегином II ведение раскопок в шушинской мечети

2017-04-12 12:21 | www.apa.az | 3

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выразил отношение к проведению армянами раскопок и строительных работ на территории оккупированного Шушинского района в мечети Говхер Ага.

Как сообщает АПА, А.Пашазаде отметил, что армяне делают это с провокационной целью.

«Мечеть восстанавливают по убеждению, которое в данном случае у армян отсутствует», - отметил шейхульислам.

А.Пашазаде заявил, что этот вопрос будет обсужден в Москве на Межрелигиозном совете стран СНГ с патриархом Московским и всея Руси Кириллом II и католикосом всех армян Гарегином II: «Может быть в ближайшем будет проведена трехсторонняя встреча. Создана специальная комиссия для организации этой встречи. Мы протестуем против подобных действий армян».

Отметим, что Говхер Ага мечеть, которая известна как Верхняя мечеть начала строиться в 1768 году по указанию Карабахского хана Ибрагима. Затем строительство мечети было приостановлено. Строительство мечети было завершено в 1883 году наследником Ибрагим хана Говхером ага при помощи архитектора Карбалаи Сефи Карабахлы хана.

В советские годы здесь находился историко-археологический музей. После обретения Азербайджаном независимости мечеть восстановила свою деятельность.