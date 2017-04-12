Трамп: Мы не пойдем в Сирию

2017-04-12 10:17 | www.oxu.az | 2

Вашингтон не намерен значительно расширять свое участие в сирийском конфликте.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании Fox Business.

«Мы не пойдем в Сирию», - сказал он. При этом американский лидер не уточнил, какие именно действия США не намерены предпринимать в Сирии.

Комментируя нанесенный по его приказу удар по авиабазе в сирийской провинции Хомс, Трамп высказал мнение, что США должны были предпринять подобные действия еще при прежней администрации Барака Обамы.

Трамп также утверждал, что в Сирии имело место применение химического оружия. По его словам, Сирия ранее «согласилась не использовать» такое оружие. «Но они нарушили это» обещание, утверждал американский лидер в интервью, которое будет показано полностью позднее.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Н.О.