Türkiyədə yenə PARTLAYIŞ - 29 nəfər yaralanıb (FOTO,VİDEO)

2017-04-12 11:46 | www.trend.az | 0

Bakı. Trend:

Türkiyənin şimal-qərbində Tekirdağ vilayətində səhər saatalrında partlayış baş verib. Trend-in məlumatına görə, partlayış tekstil fabrikində qeydə alınıb.

Son məlumata görə, hadisə nəticəsində 29 nəfər xəsarət alıb.

İlkin məlumatlara görə, hadisə zəhərli maddənin sızması nəticəsində baş verib. Yaralıların həmin maddədən zəhərləndiyi bildirilir.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Xəbər yenilənir