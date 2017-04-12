Театр из Санкт-Петербурга собирается на гастроли в Баку

2017-04-12 12:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов встретился с руководителем международных проектов АНО "Театральная компания "Ковчег" (Санкт-Петербург, Россия) Ольгой Лучицкой и актером Азербайджанского государственного театра юного зрителя Эшгином Гулиевым, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества.

Ольга Лучицкая приехала в Баку для ведения переговоров по организации в октябре 2017 года гастролей своего театра со спектаклем "Последний срок" по повести Валентина Распутина. В главных ролях предполагается участие народной артистки России Галины Карелиной и народной артистки России Ирины Соколовой.

Показ спектакля приурочен к 80-летней годовщине со дня рождения писателя. Планируется, что спектакль будет представлен на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Кроме того, в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоится поэтический вечер с участием азербайджанских и российских поэтов и почитателей поэзии.

Также в РИКЦ в эти дни будет демонстрироваться фотовыставка, рассказывающая о творческом коллективе театра.

Отметим, что Театральная компания "Ковчег" - театр для всей семьи, школа для подрастающего поколения, школа отношений детей и родителей.

Художественный руководитель Театральной компании "Ковчег" - режиссёр Людмила Манонина-Петрович.

Театральная компания "Ковчег" была создана в 2010 году, официально театр открылся 25 мая 2013 года.

(Автор: Джани Бабаева)