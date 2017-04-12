Минсельхоз Азербайджана начинает переговоры с зарубежными донорами в рамках дорожной карты (версия-2)

2017-04-12 12:06 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана начинает переговоры с зарубежными донорами для реализации работ, отраженных в профильной дорожной карте, сказал в среду журналистам заместитель министра Сейфаддин Талыбов на полях IV заседания ведомства и донорских организаций.

По словам замминистра, главная цель встречи - обсудить с донорскими организациями, для каких именно проектов, отраженных в дорожной карте, они могут выделить средства или оказать другую помощь.

"Мы считаем, что такие взаимные переговоры позволят усилить потенциал министерства сельского хозяйства и более глубоко и всесторонне подходить к решению задач, поставленных перед нами в рамках дорожной карты", - сказал Талыбов.

Стратегические дорожные карты национальной экономики Азербайджана утверждены главой государства в конце прошлого года. Эти документы охватывают приоритетные для страны сферы экономики. Одна из дорожных карт посвящена сельскому хозяйству. За счет реализации мер в сфере сельского хозяйства, отраженных в этом документе, до 2020 года в Азербайджане планируется создать около 20 тысяч новых рабочих мест и увеличить ВВП страны на 1,2 миллиарда манатов. Прямой эффект на ВВП от реализации мер, предусмотренных в “дорожной карте”, составит 575 миллионов манатов, а косвенный эффект обеспечит дополнительное увеличение ВВП на 660 миллионов манатов.

Согласно документу, для создания благоприятной среды, которая позволит сформировать конкурентоспособные сектора производства и переработки сельскохозяйственной продукции было определено девять стратегический целей.

Для достижения этих целей требуются инвестиции в объеме 1,17 миллиарда манатов. Как отмечается в документе, 440 миллионов манатов инвестиций требуются на меры по усилению производственного потенциала конкурентоспособной аграрной продукции и перерабатывающей промышленности, 325 миллионов манатов – на меры по развитию партнерства государства и бизнеса для реализации комплексных проектов, 350 миллионов манатов – на меры по формированию инфраструктуры поддержки развитию агробизнеса, 40 миллионов манатов – на меры по поощрению и поддержке экспорта продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 15 миллионов манатов – на меры по развитию производства экологически чистой сельхозпродукции.

Основными целями "дорожной карты” являются усиление устойчивости продовольственной безопасности, упрощение выхода к финансовым ресурсам, повышение качества профильного образования, развитие консалтинговых и информационных услуг, упрощение выхода производителей на рынки, развитие рыночной инфраструктуры, совершенствование бизнес-среды в аграрном секторе и другие вопросы.

Официальный курс на 12 апреля составлет 1,7029 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)