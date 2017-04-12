Профессор Тель-Авивского университета присоединился к Платформе Мира

2017-04-12 12:23 | www.apa.az | 3

Профессор Тель-Авивского университета (кафедра геофизики), член торгово-промышленной палаты Израиля и Азербайджана, профессор Лев Эпельбаум сделал заявление, в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, в заявлении говорится:

«Каково бы ни было наше сегодня, мир – это наше завтра. По этой причине считаю важным скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств.

Считаю важным выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ направленных на мирное урегулирование конфликта.

Армяне и азербайджанцы когда-то имели теплые добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. По причине нерешенности конфликта, сегодня, представления этих народов друг о друге формируется только в контексте войны. Я хочу отметить это с огромным сожалением.

Я полностью согласен с идеей мирного сосуществования людей и решения затянувшихся конфликтов. Мы все должны жить в мире и безопасности и я верю, что этот Мир также придет в регион Южного Кавказа.

По причинам указанными выше, от имени организации, которую я представляю, хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».