Айдын Алиев об импорте помидоров

2017-04-12 10:37 | www.oxu.az | 2

В результате применения специфических таможенных пошлин за 3 месяца этого года из Турции в Азербайджан было импортировано всего 350 тонн помидоров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, об этом во время выступления на проходящем сегодня в Баку IV Международном форуме «Caspian Energy 2017» сказал председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

«На днях из России в Азербайджан прибыла крупная делегация. Они заподозрили, что импортируемые из Азербайджана помидоры на самом деле турецкого производства», - сказал Алиев.

По словам Алиева, члены делегации своими глазами увидели развитие аграрного сектора и поверили, что импортируемые помидоры произведены в Азербайджане.

«Отмечу, что в первом квартале этого года из Турции в Азербайджан было импортировано всего 350 тонн помидоров. Из Азербайджана в Россию, Казахстан и Украину были экспортированы десятки тысяч тонн помидоров», - добавил он.

У.А.

