Энергетический форум в Азербайджане - хорошая платформа для обмена мнениями – Малена Мард

2017-04-12 12:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз весьма заинтересован в мероприятиях, проводимых в Азербайджане в энергетической сфере, сказала Trend в среду глава миссии ЕС в Азербайджане Малена Мард в кулуарах четвертого Каспийского энергетического форума в Баку.

Мард отметила, что данный форум создает хорошую платформу для обмена мнений в энергетической сфере.

«Во время заседания подкомитета Азербайджан-ЕС по энергетике, транспорту и окружающей среде, у нас была прекрасная возможность провести переговоры с нашими коллегами из Азербайджана в этой сфере, и обсудить наши подходы относительно расширения сотрудничества в области энергоэффективности», добавила она.

Что касается последних событий вокруг проекта Trans Adriatic Pipeline (TAP), Мард отметила, что комиссар ЕС по вопросам энергетики Марос Сефковик высказал общую позицию ЕС об активной поддержке развития всех начинаний, входящих в проект «Южного газового коридора».

Таким образом, ЕС придерживается четкой позиции по этому вопросу, добавила Мард.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проектов «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения «Южнокавказского газопровода» и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова, Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)