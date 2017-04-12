Шевчович: Мы уверены в поступлении азербайджанского газа в Европу до 2020 года

2017-04-12 10:41 | www.oxu.az | 2

Азербайджан – один из важных партнеров Европы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в видеообращении к участникам IV Международного форума «Caspian Energy 2017», проходящего в среду в Баку.

Он напомнил, что вопрос доставки каспийского газа в Европу долгое время стоит на повестке дня:

«Для этого подписаны контракты. Делаются конкретные шаги.

Для транспортировки газа, добытого в рамках второй стадии месторождения «Шахдениз» реализуются такие крупные проекты, как TANAP и TAP. Мы уверены, что азербайджанский газ поступит в Европу до 2020 года. Это важный шаг по диверсификации источников поставок газа в Европу».

Н.О.

