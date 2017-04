Azərbaycanda beynəlxalq superturnir keçiriləcək (VİDEO)

Bakı. Trend:

Ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycanın tanınmış qrossmeysteri, Avropa çempionu mərhum Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunan şahmat üzrə beynəlxalq superturnir keçiriləcək.

Trend-in məlumatına görə, “Synergy Group” və Azərbaycan Şahmat Federasiyasının dəstəyi ilə baş tutacaq Vüqar Həşimov Memorialında bu dəfə də FİDE reytinqində yüksək yerlərdə qərarlaşan 10 qrossmeyster mübarizə aparacaq.