Бахар Мурадова: Миру угрожает политика, основанная на территориальных претензиях и этническом разделении

2017-04-12 12:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня миру угрожает политика, основанная на территориальных претензиях, экономических и военных интересах, а также на этническом разделении, сказала, выступая в среду на международной конференции «Исламская солидарность: гармония религиозного и культурного разнообразия», вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахар Мурадова.

"Угрозой для нас являются очень серьезные, ведущие человечество к катаклизмам, вызовы. Что мы противопоставляем этим вызовам? Пропаганду исламской солидарности, мультикультуральных ценностей, религиозную, этническую, национальную терпимость, чувство уважения к живущим рядом представителям других народов и наций, к их культуре», - сказала она.

Мурадова подчеркнула, что все это находится в основе призывов, с которыми Азербайджан обращается к миру. «Азербайджан - одна из тех стран, где законы, регулирующие ее национальные, религиозные и этнические отношения, опираются на тысячелетиями формировавшиеся отношения проживающих здесь народов и наций, на правила совместного проживания и гармонию между ними. Это не пришло к нам со стороны, это наш образ жизни, форма нашего самовыражения. Поэтому сегодня Азербайджан выступает как носитель мультикультуральных ценностей, и может говорить и обращаться с призывами об исламской солидарности», - сказала вице-спикер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)