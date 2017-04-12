Всенародная эстафета IV Игр исламской солидарности дошла до Ширвана

2017-04-12 12:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Начавшееся с Каспия водное путешествие IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» после Астары 11 апреля продолжилось в городе Ширван.

Сначала была взята вода из реки Кура на участке, проходящем по территории города Ширван. Мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный тренер Исмаил Гашимов, бронзовый призер чемпионатов Азербайджана по таэквондо 2015 и 2017 годов Ариф Шукюров и ученица полной средней школы №10 города Ширван, любительница шахмат Сема Алиева наполнили водой сосуд с логотипом «Баку-2017» и отправились на место проведения фестиваля - площадь Гейдара Алиева.

Затем в рамках программы Domestic Grassroots, включенной в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в Ширванском городском Олимпийском спортивном комплексе состоялось региональное спортивное мероприятие.

Выступившие на мероприятии заместитель главы Исполнительной власти города Ширван по гуманитарным вопросам Эльмира Агаева, руководитель проекта Ульвия Акберова, звездные послы Игр, актеры Рафаэль Искендеров и Джошгун Рагимов отметили, что предстоящие в Баку IV Игры исламской солидарности являются важным событием в общественно-политической и спортивной жизни нашей страны, пожелали молодым спортсменам успехов.

В конкурсе, организованном среди школьников с целью пропаганды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и привлечения молодежи к спорту, приняли участие 100 учащихся из пяти школ. Школьники испытали свои силы в различных видах спорта.

Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубки, дипломы, справочники, а команде-победителю - билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

Вечером на площади Гейдара Алиева города Ширван состоялся фестиваль воды.

Сначала был показан видеоролик о подготовке к IV Играм исламской солидарности «Баку-2017».

Ведущий мероприятия проинформировал участников фестиваля о IV Играх исламской солидарности «Баку-2017», которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

На фестивале был показан видеоролик, посвященный началу путешествия воды – символа IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и ширванского этапа этой церемонии, было рассказано о пути, пройденном водой от Каспийского моря до города Ширван.

Затем под аплодисменты собравшихся на сцену были приглашены ширванские спортсмены, несущие сосуд с водой.

Выступления танцевальной группы «Мирвари», Афаг Аббасовой и Сабита Абдуллаева подарили участникам мероприятия хорошее настроение.

Фестиваль воды завершился грандиозным лазерным шоу и фейерверком.

Очередная остановка «Путешествия воды, начавшегося с Каспия», запланирована на13 апреля в Сабирабаде.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)