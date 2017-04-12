Путин заявил, что уровень доверия к США при Трампе деградировал

2017-04-12 13:15 | www.apa.az | 3

Уровень доверия с Вашингтоном при Дональде Трампе на рабочем уровне, особенно на военном, не стал лучше, а скорее всего, деградировал.

Как передает АПА, об этом в интервью телеканалу «Мир» заявил президент России Владимир Путин.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», — сказал Путин, отвечая на вопрос стали ли еще хуже отношения при Трампе, чем при предыдущем президенте.