Назарбаев распорядился перевести казахский алфавит на латиницу

2017-04-12 10:55 | www.oxu.az | 2

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Мы начнем подготовительную работу. Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу», - говорится в авторской статье Назарбаева в газете «Егемен Казахстан» (Независимый Казахстан).

«До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице», - подчеркнул глава государства.

«С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы», - добавил глава государства. При этом Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

Н.О.