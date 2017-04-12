В Центре Современного Искусства YARAT показали фильм "Париж" (ФОТО)

2017-04-12 12:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре Современного Искусства YARAT в рамках Недель Франкофонии в Азербайджане состоялся показ фильма "Париж" (Франция, 2008 год), сообщает Trend Life.

Выступивший на открытии мероприятия художественный и стратегический директор YARAT Бьйорн Гельдхоф поприветствовав гостей мероприятия, подчеркнул, что партнерские отношения между посольством Франции в Азербайджане и Центром Современного Искусства YARAT будут укрепляться и развиваться.

В свою очередь посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез выразила признательность Центру Современного Искусства YARAT за оказанное содействие в проведении мероприятия.

Дипломат подчеркнула, что кинопоказ фильма "Париж" проходит в рамках Недель Франкофонии в Азербайджане. Кинокартина, режиссером которой является Сэдрик Клапиш, повествует о жизни и судьбах парижан.

Далее вниманию зрителей был представлен фильм, демонстрация которого прошла на французском языке с субтитрами на английском языке.

"Париж" - это история парижанина, который тяжело болен, и не знает, как сложится его дальнейшая судьба: будет ли он жить, или умрет. Состояние здоровья заставляет его задуматься и смотреть иначе на людей, которых он встречает по жизни. После внезапной мысли о смерти жизнь всех становится ценнее.

Пекарь, сотрудница социальной службы, танцор, архитектор, бомж, учитель, модель – всех этих людей можно встретить в этом городе, и в фильме "Париж"…

Режиссёр фильма - Сэдрик Клапиш. В картине заняты - Фабрис Лукини, Ромэн Дюрис, Жофрей Платель, Жюльет Бинош, Франсуа Клюзе и другие.

Показ фильма вызвал большой интерес у зрителей.

Отметим, что Недели Франкофонии проходят в Баку с 1 по 22 апреля 2017 года.

Франкофония - Международная организация сотрудничества франкоязычных стран, объединяющая 57 членов и 23 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считается не только владение французским языком населением той, или иной страны (хотя это приветствуется), а скорее, историческая культурная общность и многолетние гуманитарные связи с Францией.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: АЗЕРТАДЖ)