Оглашены сроки запуска проекта SOCAR GPC (версия 2)

2017-04-12 12:36 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Газоперерабатывающий и нефтехимический комплекс азербайджанской госкомпании SOCAR (SOCAR GPC) заработает в первом квартале 2022 года, сказал главный финансовый аналитик компании SOCAR Polymer Бабек Бейдуллаев в ходе IV международного форума Caspian Energy 2017, проходящего в среду в Баку.

"Производство на заводе планируется запустить в 2022 году. До этого необходимо подписать документы по финансированию, что планируется сделать в начале 2018 года. Сейчас идут переговоры с различными финансовыми институтами по этому вопросу. Проект будет реализован на основе проектного финансирования. 30 процентов расходов возьмет на себя SOCAR. Период с 2018 по 2022 годы придется на фазу строительства", - сказал Бейдуллаев.

По его словам, сырье для комплекса будет поставляться со стороны SOCAR.

"До половины всей производимой продукции будет экспортироваться в Турцию. Остальные 50 процентов пойдут на рынки Восточной и Западной Европы, Китая, России и на местный рынок", - сказал Бейдуллаев.

В рамках проекта GPC планируется создание в 15 километрах от Баку газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса, мощность которого составит около 10 миллиардов кубометров газа в год (эти заводы станут крупнейшими предприятиями в мире в данном сегменте), строительство работающей на газе этиленовой установки пиролиза мощностью 610 тысяч тонн, пропиленовой установки мощностью 130 тысяч тонн и полиэтиленовой установки мощностью 600 тысяч тонн, установок Бутен-1 и Гексен-1, создание общезаводского хозяйства и энергетического центра тепла.

Проведение инженерно-конструкторских и строительных работ в рамках проекта SOCAR GPC предусмотрено со стороны компании HQC, обладающей большим опытом в сфере проектирования, закупок и строительства проектов, при поддержке азербайджанских компаний на основе проектов, подготовленных ведущими лицензиарами мира.

Стоимость проекта, по первоначальным оценкам, составляет приблизительно четыре миллиарда долларов.

Нидерландский ING Bank, Государственный банк развития Китая и российский "Газпромбанк" выступают финансовыми консультантами SOCAR GPC. Американская Vinson & Elkins является юридическим консультантом на международном уровне, а фирма PSG привлечена в качестве юридического консультанта в Азербайджане.

(Автор: Максим Цурков)