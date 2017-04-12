Berat Albayrak: Akdeniz'de aramalara başlıyoruz

2017-04-12 13:50 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kanal 24 televizyonunda Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, "2. gemimiz önümüzdeki hafta Akdeniz'e gidiyor. Türkiye bu saatten sonra Akdeniz'de daha aktif davranacak. Kimse kusura bakmasın. Barbaros Hayretttin Karadeniz'de olacak. Artık kendi sondaj gemimizle kuyularımızı kazıyoruz. Yılda en az 1-2 tane kuyu kazacağız. Pozitif neticeler alacağımıza inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin Milli Enerji Stratejisine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Berat Albayrak, "Geçtiğimiz hafta perşembe günü İstanbul'da açıkladık. Türkiye önemli bir yolculuk katediyor. Türkiye olarak son 10 yılın ortalaması olarak enerjide toplam 55 milyar dolardan fazla ithalata verdik. Bunun sisteme etkisi önemli" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle oldu:

Referandum kampanyasında da hep ifade ettim. 15 yılda nereden nereye geldiğimz çok net. Dolayısıyla sizden zaten birileri rahatsız. Pastadaki payı küçülenler sizin ekonomik olarak oluşturduğunuz tehdit, birilerini üzüyor mudur, rahatsız ediyor mudur? Tabi ki birileri var ama birileri rahatsız olacak diye bundan vazgeçecek değiliz. 15 Temmuz'da yaşadık. 15 Temmuz artık tüm ülkenin birliğine kastetmek maşa örgütler tarafından FETÖ, PKK.. Bunu yaşadık. Biz söylemimizi enerji noktasında şöyle şekillendirdik. Türkiye, 3 kritere uyan tüm projelere paydaştır. Bir, proje kazan kazansa... İki, bölgesel enerji arz ve güvenliğine katkıda bulunuyorsa... Üç, bölgesel barışa ve istikrara katkı sağlıyorsa. Toplam 10 tane boru hattının kesiştiği bir coğrafyayız. Türkiye tüm paydaşlarına kazandırıyor. Biz bu noktada kimseye kötülük beslemiyoruz. Biz her tarafın kazandığı bir süreç tesis edilsin istiyoruz.

AKDENİZ'DE SONDAJ ÇALIŞMASI

Türkiye ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz düşüncesinden hareketle bakıyor olaya. Daah çok aramamız gerekiyor. O strateji içerisinde yoğun bir arama çalışması var. Çok net somut bir şekilde Türkiye'nin fotoğrafını çekiyoruz. İşin aramacılık noktasında da önemli bir hamle yapıyoruz dedik. 2. gemimiz önümüzdeki hafta Akdeniz'e gidiyor. Türkiye bu saatten sonra Akdeniz'de daha aktif davranacak. Kimse kusura bakmasın. Barbaros Hayretttin Karadeniz'de olacak. Artık kendi sondaj gemimizle kuyularımızı kazıyoruz. Yılda en az 1-2 tane kuyu kazacağız. Pozitif neticeler alacağımıza inanıyorum. Siz ne kadar alt yapı sağlam tutarsanız neticesi de gelir. Türkiye uzun vadeli bir süreçte 22. yüzyılın temellerini bugün atmak zorunda.