Названы сроки ввода в эксплуатацию SOCAR GPC

2017-04-12 13:22 | www.apa.az | 2

Как сообщил главный финансовый аналитик компании SOCAR Polymer Бабек Бейдуллаев в рамках IV международного форума Caspian Energy-2017 в Баку, в настоящее время ведутся переговоры с финансовыми институтами по финансированию данного проекта. «Были изучены различные варианты. Вероятно, финансовое соглашение в рамках проекта будет подписано в конце 2017 - начале 2018 года. Ввод предприятия в эксплуатацию планируется в I квартале 2022 года».

Он также напомнил, что общая стоимость проекта оценивается в 4 млрд. долларов. По его словам, SOCAR GPC планирует до 50% продукции, производимой комплексом, экспортировать в Турцию. «В качестве рынков сбыта продукции также рассматриваются страны Ближнего Востока, Китай, страны Европы».

Отметим, что 20 декабря 2016 года SOCAR в рамках проекта создания в Азербайджане газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (GPC) подписала лицензионные соглашения с компаниями Technip, Univation, Axens и SinopecTech. SOCAR в рамках проекта GPC приобретет лицензию на использование соответствующих технологий Technip, Univation, Axens и SinopecTech, а компании-лицензиары, в свою очередь, предоставят SOCAR определенные инженерные и дизайн-решения для проекта.

Финансирование проекта GPC, имеющего важное значение для Азербайджана, планируется осуществлять в рамках китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути». Проект SOCAR GPC предусматривает переработку добываемого в Азербайджане природного газа и газового конденсата, полимеризацию фракций C2+, экспорт продукции полиэтилена и пропилена в Турцию, Западную Европу и Китай. Экспорт продукции полиэтилена планируется начать в 2022 году. В рамках нового проекта планируется создание газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса, мощность которого составит около 10 миллиардов кубометров газа в год (эти заводы станут крупнейшими предприятиями в мире в данном сегменте), строительство работающей на газе установки пиролиза мощностью 610 тысяч тонн и полиэтиленовой установки мощностью 600 тысяч тонн, установок Бутен-1 и Гексен-1, создание общезаводского хозяйства и энергетического центра тепла. Проведение инженерно-конструкторских и строительных работ в рамках проекта SOCAR GPC предусмотрено со стороны компании HQC, обладающей большим опытом в сфере проектирования, закупок и строительства проектов.