Путин пообещал не допустить в России и странах ОДКБ «цветных революций»

2017-04-12 13:27 | www.apa.az | 2

Россия будет бороться с «цветными революциями» как внутри страны, так и в государствах ОДКБ.

Как передает АПА, об этом в интервью телеканалу «Мир» заявил президент России Владимир Путин.

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», — отметил он.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу предупредил об угрозе расширения географии «цветных революций». По его мнению, предотвратить подобные случаи можно, лишь объединив усилия.

Отметим, «цветные революции» — собирательное название процессов смены власти в некоторых странах («революция роз» в Грузии, «тюльпановая» в Кыргызстане, «оранжевая» в Украине, «жасминовая» в Тунисе и «лотосовая» в Египте). Как правило, они начинаются мирными митингами и выливаются в жесткие противостояния с властью, которые приводят к падению режимов.

В Организацию Договора о коллективной безопасности сейчас входят шесть стран: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.