В прошлом квартале таможня перечислила более полумиллиона манатов в госбюджет

2017-04-12 11:00 | www.oxu.az | 2

В первом квартале текущего года по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана в госбюджет было перечислено 571 млн манатов средств, что на 154 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в ходе выступления на IV Международном форуме «Caspian Energy 2017» в Баку заявил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

«Как видно, таможенные органы перевыполнили бюджетные прогнозы», - отметил он.

У.А.

