Сегодня Всемирный день космонавтики – ВИДЕО

2017-04-12 11:05 | www.oxu.az | 2

Сегодня отмечается Всемирный день космонавтики.

Как передает Oxu.Az, День космонавтики учрежден в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года.

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.

Корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. Затем спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут по московскому времени на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали более 550 человек из почти 40 стран мира.

С инициативой учредить в СССР День космонавтики впервые выступил дублер Юрия Гагарина летчик-космонавт Герман Титов в 1962 году. Он также предложил от имени правительства Советского Союза обратиться в ООН с идеей организации Всемирного дня космонавтики.

Стоит отметить, что официальное новостное агентство СССР ТАСС подготовило три сообщения о полёте Гагарина в космос. Первое — «Успешное», второе на случай, если он упадёт на территории другой страны или в мировом океане — «Обращение к правительствам других стран», с просьбой помощи в поиске, и третье — «Трагическое», если Гагарин не вернётся живым. Ведь всё происходило впервые и хотя ученые всё проверили, но никто не знал, что может получиться.