Шейхульислам поднимет перед Патриархом Московским и всея Руси и католикосом всех армян вопрос о провокационных действиях Армении в Шуше (версия 2)

2017-04-12 12:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Проведение работ по реконструкции в мечети Говхар ага в оккупированном азербайджанском городе Шуша является провокационным шагом, и этот вопрос будет обсужден на встрече с Патриархом Московским и всея Руси и католикосом всех армян в рамках предстоящего заседания Межрелигиозного совета СНГ, сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде в среду журналистам.

По его словам, в ближайшее время может состояться трехсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Кямаля Сеидова)