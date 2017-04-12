"Сказка Меликмамеда" от народного артиста Агахана Салманлы (ФОТО)

2017-04-12 12:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя приступил к репетициям спектакля "Məlikməmmədin nağılı" ("Сказка Меликмамеда"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль по мотивам азербайджанской народной сказки ставит народный артист, известный актер Агахан Салманлы. Художник-постановщик спектакля – Эльшан Сарханоглу, художник по костюмам – Ляман Салманлы, музыкальное оформление – Заур Рашидов, режиссер – Эльнур Гусейнов, постановщик танцев - Эльвин Нури, ассистент режиссера – Севда Гаджишамиева.

Роли в спектакле исполнят Ровшан Аббасов, Рашад Сафаров, Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Эшгин Гулиев, Эльгюн Яхъяев, Эльнур Гусейнов, Мирза Ага Мирзоев и другие.

Планируется, что спектакль будет представлен зрителям в середине мая.

(Автор: Джани Бабаева)