День авиации и космонавтики в Баку (ФОТО)

2017-04-12 12:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В День авиации и космонавтики, в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку 12 апреля открылась фотовыставка "Наши в космосе", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. На ней представлены фотографии, рассказывающие о первых шагах человечества в космосе, советских конструкторах и космонавтах.

С приветствием к гостям обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он рассказал о том, что при поддержке Представительства в течение недели во многих бакинских школах, а также в Национальной академии авиации Азербайджана, проводятся мероприятия, посвященные Дню космонавтики.

В период работы выставки ее посетят школьники и студенты, соотечественники, а также все желающие, интересующиеся историей покорения космоса.

(Автор: Джани Бабаева)