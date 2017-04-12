Обнародовано число абитуриентов, которые примут участие на первом вступительном экзамене

2017-04-12 13:46 | www.apa.az | 3

Стало известно число абитуриентов, которые примут участие на первом вступительном экзамене в вузы по I-IV группам специальностей.

Как сообщает АПА, в этом году на первом вступительном экзамене примут участие 65 653 абитуриента, среди которых 59452 выпускники азербайджанского, а 6228 – русского сектора.

На первом вступительном экзамене по II и III группам специальностей 30 апреля примут участие 35429 абитуриентов. Из них 18677 подали заявления во II группу (16609 азербайджанский, 1274 русский сектор), а 16752 в III группу специальностей (15478 азербайджанский, 1274 русский сектор).

На экзамене по I и IV группам специальностей 7 мая ожидается участие 30224 абитуриентов. Из них 25602 подали заявления в I группу (23257 азербайджанский, 2346 русский сектор), 4622 в IV группу специальностей (4081 азербайджанский, 540 русский сектор).