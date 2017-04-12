Путин: Примерно 10 тысяч боевиков из СНГ воюют в Сирии

2017-04-12 13:46 | www.apa.az | 4

Примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тысяч из стран СНГ.

Как сообщает АПА, об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал президент РФ Владимир Путин.

«По разным подсчетам, примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тысяч из стран СНГ. Ну, где-то тысяч девять по разным подсчетам, чуть меньше половины, из России. Тысяч пять примерно из стран Центральной Азии. В основном это, кстати, страны ОДКБ», — отметил он.

Он подчеркнул, что угроза очень большая, реальная.

«Мы знаем ее, понимаем масштаб этой угрозы и должны сделать все, чтобы ее минимизировать. Над этим работаем», — заверил президент РФ.

Для того чтобы добиться победы над террористами, необходимо объединять усилия, не только в рамках ОДКБ, но и в более широкой международной коалиции, подчеркнул Путин.

«Иначе успех вряд ли возможен», — добавил он.