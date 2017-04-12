Апелляционный суд не обеспечил жалобу Мехмана Гусейнова

2017-04-12 11:21 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба находящегося в заключении блогера Мехмана Гусейнова на решение суда.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова был объявлен приговор, согласно которому жалоба не была обеспечена.

Отметим, что в порядке особого обвинения со стороны начальника Насиминского РУП Мусы Мусаева было возбуждено уголовное дело в отношении М.Гусейнова. Он потребовал привлечь блогера к ответственности и наказать по статье 147.2 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Решением Сураханского районного суда М.Гусейнов лишен свободы на 2 года. Апелляционная жалоба была подана на решение Сураханского районного суда.

Э.А.

