Глава Пентагона о военном конфликте с Россией

2017-04-12 11:26 | www.oxu.az | 2

Несмотря на резкое охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой стороны сохраняют открытыми каналы связи. Военный конфликт между двумя ядерными державами невозможен.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Мэттис также добавил, что не считает заявления российского руководства о возможном силовом ответе на новые удары США по сирийским объектам серьезной угрозой.

«Я уверен в том, что русские будут делать то, что в наибольшей степени отвечает их интересам. Совсем не в их интересах если эта ситуация выйдет из-под контроля», - подчеркнул министр.

По его словам, главной целью для США в Сирии по-прежнему является борьба с боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ), а ракетный удар, нанесенный американскими эсминцами по авиабазе правительственных войск «Шайрат» был ответом на использование сирийскими властями химоружия.

Н.О.