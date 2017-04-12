Основная причина нерешенности нагорно-карабахского конфликта - бездействие Минской группы ОБСЕ - российский эксперт (ВИДЕО)

2017-04-12 12:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Главная причина неурегулированности нагорно-карабахского конфликта связана с бездействие Минской группы ОБСЕ, сказал эксперт МГИМО МИД РФ Алексей Фененко на дискуссии Экспертного совета Baku Network посвященного теме поиска путей урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований (ФПНИ) «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, кандидат социологических наук Игорь Селезнев.

Российские эксперты принимали участие в Баку в работе «круглого стола» посвященного теме "Россия – Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Стратегия партнерства". Организатором мероприятия выступили Политологический центр "Север-Юг", аналитический центр Baku Network и АМИ Trend.

Эксперт не исключает возможность создания нового формата по урегулированию конфликта.

«Новый формат по урегулированию конфликта должен быть создан не вопреки, а в дополнение к Минской группе ОБСЕ. Создание такого формата на примере «Астанинского формата» дало бы шанс продвинуться в урегулировании конфликта», - отметил Фененко.

Алексей Фененко также отметил снижение влияния России на армянское руководство в вопросе урегулирования проблемы.

«Часто озвучивается мнение о том, что Россия обладает сильным влиянием на руководство Армении, на самом деле, если присмотреться, это далеко не всегда так», - сказал эксперт.

По его словам, Армения сегодня развивает партнерство со странами НАТО и с ЕС в рамках «Восточного партнерства», что вызывает большое недовольство в России.

Внутри Армении также растет число недовольных тем, что партнерство с Россией не приносит ожидаемых результатов, отметил эксперт. В Армении вызвали очень большое недовольство итоги Ереванского саммита ОДКБ в октябре прошлого года, где Россия выступила с четким заявлением о том, что гарантии организации на безопасность распространяются на саму Армению, но ни в коей мере не затрагивают территорию Нагорного Карабаха, сказал эксперт. Это заявление тогда вызвало волну критики в адрес президента Саргсяна и в то же время в адрес России, которая якобы сдает интересы Армении, отметил эксперт.

По словам Фененко, на фоне всей этой ситуации возникает опасность для реализации договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге по нагорно-карабахскому конфликту, так как снижение влияния России на Армению не позволяет Москве подталкивать Ереван к соблюдению этих договоренностей.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

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