США снизили прогноз по ценам на нефть

2017-04-12 12:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Средняя цена на североморский сорт нефти Brent составит 54,23 доллара за баррель в 2017 году и 57,1 доллара за баррель - в 2018 году, согласно прогнозам Управления по энергетической информации министерства энергетики США (EIA), обнародованным в апрельском краткосрочном обзоре энергетического рынка.

В мартовском обзоре EIA прогнозировало цену на Brent в 2017 и 2018 годах на уровне 54,62 доллара за баррель и 57,18 доллара за баррель соответственно.

Средняя цена на американскую нефть марки WTI в новом отчете прогнозируется на уровне 52,24 доллара за баррель в 2017 году и 55,1 доллара за баррель - в 2018 году. В мартовском отчете EIA прогнозировало цены на WTI на уровне 54,62 доллара за баррель и 57,18 доллара за баррель в 2017 и 2018 годах соответственно.

В 2016 году цены на Brent, по данным EIA, в среднем составляли 43,74 доллара за баррель, на WTI – 43,33 доллара за баррель.

EIA отметило, что в начале марта цены на нефть снизились, так как запасы нефти в США выросли до многолетних максимумов, и добыча нефти в США выросла. Снижение цен произошло, несмотря на сокращение добычи нефти в первом квартале 2017 года странами ОПЕК и некоторыми нефтепроизводителями, не входящими в картель, в рамках заключенного в конце прошлого года соглашения. Однако незапланированные перебои с поставками нефти в Ливии и оценка возросшей вероятности продления соглашения о сокращения производства способствовали повышению цен в конце марта.

(Автор: Елена Косолапова)