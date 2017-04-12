Президент России заявил, что Дамаск выполнил обязательства по ликвидации химоружия

2017-04-12 13:50 | www.apa.az | 3

Сирийские власти провели работу по ликвидации химоружия, все обязательства выполнены, а если есть сомнения, можно провести проверку.

Как передает АПА, об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».

«По-моему, я не говорил, что это была провокация со стороны ИГ, я говорил, что это была провокация, но кем она была организована, я не сказал. Возможны разные варианты. Но для того, чтобы дать окончательный ответ, нужно тщательно расследовать это событие. И другого пути нет. Именно это мы и предлагаем сделать. Причем все хорошо знают, всем хорошо известно, что по нашей инициативе и по инициативе Соединенных Штатов мы провели большую работу по ликвидации химического оружия, которое было у сирийских властей. И они всю свою работу исполнили, все свои обязательства выполнили, насколько нам известно. И это подтверждено соответствующей специализированной организацией в ООН. Вот если какие-то сомнения возникли, можно провести эту проверку», — отметил он.

«Вы знаете, ведь это нетрудно сделать с помощью современной техники, современных систем анализа, анализаторов. Если кто-то из официальных властей применял, то так называемые «хвосты» — остатки порошка на технике, на территории, они не могут не остаться. Современная техника их точно зафиксирует. Ну, чего проще – приехать на тот же аэродром, по которому наносились удары и якобы с которого стартовали самолеты с химическим оружием, и все там проверить», — добавил он.