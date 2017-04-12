Глава МИД Азербайджана: «Евросоюз должен придерживаться единого подхода территориальной целостности и суверенитету государств»

2017-04-12 14:01 | www.apa.az | 3

«Для решения конфликта и создания благоприятной среды для сотрудничества в регионе Армения должна вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече со своим эстонским коллегой Свеном Миксером.

Проинформировав своего коллегу о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров сказал, что важно соблюдение Евросоюзом единого подхода к вопросу уважения территориальной целостности и суверенитета стран в рамках их признанных на международном уровне границ.