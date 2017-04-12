Путин пригрозил отбирать гражданство РФ за экстремизм

2017-04-12 11:34 | www.oxu.az | 2

Российские власти найдут возможность лишать гражданства страны тех россиян, которые вступили в ряды экстремистских организаций.

Как сообщает Oxu.Az, об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телекомпании МИР-24.

«В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время», - сказал Путин.

Отметим, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также предложил лишать гражданства казахстанцев за вступление в террористическую группировку «Исламское государство».

Н.О.