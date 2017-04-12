Позиция США по Сирии остается для России загадкой – Рябков

2017-04-12 13:16 | www.trend.az | 3

Для Москвы остаётся загадкой линия администрации США в отношении Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед переговорами глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Москве, передает РИА Новости.

"В целом, линия администрации применительно к Сирии остается загадкой. Непоследовательность — это то, что приходит на ум в первую очередь", — сказал журналистам российский дипломат.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.