Очередной этап переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоится в Баку 25 апреля
2017-04-12 14:12 | www.apa.az | 4
Очередной этап переговоров по новому соглашению между Европейским Союзом и Азербайджаном состоится в Баку 25 апреля.
Как передает АПА, об этом сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.
На встрече будут вестись переговоры по представленному Азербайджаном документу, в который ЕС предложило внести изменения.
Переговоры первично охватят политические вопросы.
Главой делегации ЕС по переговорам является сотрудник Службы внешних связей ЕС Люк Девин.