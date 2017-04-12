Очередной этап переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоится в Баку 25 апреля

2017-04-12 14:12 | www.apa.az | 4

Очередной этап переговоров по новому соглашению между Европейским Союзом и Азербайджаном состоится в Баку 25 апреля.

Как передает АПА, об этом сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

На встрече будут вестись переговоры по представленному Азербайджаном документу, в который ЕС предложило внести изменения.

Переговоры первично охватят политические вопросы.

Главой делегации ЕС по переговорам является сотрудник Службы внешних связей ЕС Люк Девин.