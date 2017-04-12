Назван простой способ борьбы с диабетом

2017-04-12 11:37 | www.oxu.az | 2

Ученые нашли новое подспорье в борьбе с диабетом. Выяснилось, что употребление фруктов снижает риск возникновения этой болезни, а уже развившийся недуг делает менее опасным.

Как передает Oxu.Az, совместное исследование специалистов из Китая и Великобритании, в котором исследовалась связь между употреблением фруктов и диабетом, было опубликовано в научном журнале Public Library of Science Medicine. Работа стала первой в своем роде.

Специалисты напомнили, что в восточных странах традиционной считается точка зрения, что в случае возникновения диабета пациенту следует сократить употребление фруктов. Однако полученные исследователями факты говорят, что необходимо поступать ровно наоборот.

Употребление свежих фруктов позволяет снизить вероятность развития диабета на 0,2% в течение пяти лет, передает РИА ФАН. В том случае, если человек уже болен диабетом, фрукты все равно будут для него полезны, показывает исследование. Употребление фруктов снижает смертность больных диабетом на 1,9%, гласят полученные учеными данные.

Чтобы прийти к подобным выводам международная команда специалистов на протяжении семи лет анализировала медицинские данные приблизительно полумиллиона человек.

Н.О.