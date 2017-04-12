В Азербайджане идут работы над внедрением беззалогового кредитования агросектора - Минсельхоз

2017-04-12 13:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана ведет переговоры с Палатой надзора над финансовыми рынками по внедрению беззалоговой системы кредитования сельского хозяйства, сказал в среду журналистам начальник отдела анализа и статистики Минсельхоза Фирдовси Фикретзаде.

Вопрос внедрения беззалогового кредитования отражен в распоряжении главы государства о дополнительных мерах по развитию сельского хозяйства, подписанном накануне.

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