Азербайджанский Xalq Bank стал одним из лидеров отрасли по безналичным расчетам

2017-04-12 13:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Согласно исследованию, проведенному Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по итогам 2016 года, Xalq Bank был признан одним из лидеров банковского сектора страны по количеству и объему безналичных платежей через сети электронной торговли.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, в номинациях «Лидер по безналичным платежам» и «Лидер по развитию электронной торговли» Xalq Bank вошел в пятерку лидеров банковского сектора Азербайджана.

ОАО Xalq Bank оказывает полный спектр банковских услуг посредством филиальной сети, состоящей из 28 филиалов – 8 из них функционируют в Баку, 20 в регионах. Банк предоставляет населению и компаниям услуги по вкладам, кредитованию, пластиковым картам, денежным переводам и уделяет пристальное внимание развитию онлайн-банкинга и сферы безналичных платежей.

В качестве приоритетных направлений развития Xalq Bank продолжит наращивать сеть АТМ и РОS-терминалов и расширять линейки продуктов и услуг в текущем 2017 году.